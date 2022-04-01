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1 час назад

Шорт-трекистка Ефременкова выиграла чемпионат России на дистанции 1 500 м

ТАСС

Екатерина Ефременкова заняла первое место на дистанции 1 500 м на чемпионате России по шорт-треку. Соревнования проходят в Коломне.

Шорт-трекистка Ефременкова выиграла чемпионат России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ефременкова, выступающая за Челябинскую область, показала результат 2 минуты 24,719 секунды. Второй финишировала Анна Вострикова (2.25,098), выступающая за Свердловскую и Ярославскую области. Третьей стала представительница Челябинской области Анна Матвеева (2.26,000).

У мужчин победу одержал Даниил Николаев, представляющий Ярославскую область. Результат победителя составил 2 минуты 28,938 секунды. Вторым стал серебряный призер Олимпиады в Пекине Константин Ивлиев (2.29,791), третье место занял Алексей Симакин (2.30,995), оба спортсмена представляют Москву.

Ефременковой 24 года, она является бронзовым призером чемпионата мира 2016 года в эстафете, серебряным призером чемпионата мира 2019 года в эстафете, а также чемпионкой Европы 2018 года.

Чемпионат России по шорт-треку завершится 3 апреля.

Зимние виды спорта,Даниил Николаев,Константин Ивлиев,Екатерина Ефременкова,Анна Матвеева,
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