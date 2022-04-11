Четырехкратный олимпийский чемпион Амлен завершил карьеру

Четырехкратный олимпийский чемпион канадский шорт-трекист Шарль Амлен объявил о завершении карьеры.
В воскресенье Амлен помог Канаде взять бронзу домашнего чемпионата мира в мужской эстафете на 5000 метров в своем финальном забеге.
Затем 37-летний спортсмен вышел на лед, чтобы сделать прощальный круг с дочерью на руках.
— Это много значит для меня. Она не совсем маленькая, но, возможно, она не понимала, что происходит. Уверен, что ей понравился этот момент. Это была одна из тех вещей, которую я хотел сделать, и я рад, что это произошло в Монреале.
Это одна из лучших вещей, которые произошли со мной. Возможность завершить карьеру дома, с моей семьей на трибунах — это величайшее чувство. Это почти как на любой Олимпиаде, на которой я был, — цитирует Амлена Reuters.
Первой олимпийской медалью Амлена стало серебро в эстафете на 5000 метров в Турине в 2006 году. Четыре года спустя в Ванкувере он выиграл золото в той же дисциплине, а также взял индивидуальное золото на дистанции 500 метров.
Он также стал лучшим на дистанции 1500 метров в Сочи в 2014 году и взял бронзу в эстафете на 5000 метров в Пхенчхане четыре года спустя. На Играх в Пекине он стал чемпионом в мужской эстафете на 5000 метров.
Канадец также является 14-кратным чемпионом мира.