Четырехкратный олимпийский чемпион Амлен завершил карьеру

— Это много значит для меня. Она не совсем маленькая, но, возможно, она не понимала, что происходит. Уверен, что ей понравился этот момент. Это была одна из тех вещей, которую я хотел сделать, и я рад, что это произошло в Монреале.



Это одна из лучших вещей, которые произошли со мной. Возможность завершить карьеру дома, с моей семьей на трибунах — это величайшее чувство. Это почти как на любой Олимпиаде, на которой я был, — цитирует Амлена Reuters.