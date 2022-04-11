В Федерации фристайла ответили на обвинения Таталиной

Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов прокомментировал открытое письмо чемпионки мира 2021 года в биг-эйре Анастасии Таталиной в адрес министра спорта РФ Олега Матыцина. Спортсменка заявила в письме, что федерация требовала от неё поделиться призовыми.

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«Это письмо вызывает недоумение. Уж кому-кому, но Насте Таталиной на что-то жаловаться… выглядит по меньшей мере лицемерно. Она всегда была всем обеспечена, никакого бойкота не объявлялось. За последние два года Настя очень изменилась в плане отношения к сокомандникам, тренерскому штабу. Мы всячески пытались сохранить хорошую атмосферу в команде, порой даже шли навстречу по каким-то её неспортивным просьбам. Старались не выносить на решение КДК недисциплинированное поведение в рамках сборных команд и часть других вопросов. Наоборот, ей

Да, действительно по осени 2021 года мы обсуждали вопросы, но никакого бойкота не объявляли. Выглядит всё как провокация и раскачивание сегодняшней дружной работы Федерации фристайла России. Мы ещё не общались по этому письму в коллективе Федерации, посколько я только что об этом узнал.