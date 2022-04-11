Тренер фристайлистки Таталиной ответил на обвинения в домогательствах

Оскорбительно читать такие вещи в свой адрес, зная, сколько времени, своих сил и души вложил в спортсменку, чтобы она с нуля добилась таких результатов, стала чемпионкой мира. Когда мы взяли Настю в команду в 2015 году, она была на нулевом уровне. Мы её вырастили. А в итоге слышим в ответ, что мы её не готовили, и она добилась всего сама. Всё, что происходит, мы связываем с обидой от неудач на крупных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх», — сказал тренер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.