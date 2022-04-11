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13 часов назад

Тренер фристайлистки Таталиной ответил на обвинения в домогательствах

Чемпионат.com

Никита Васильев, тренер фристайлистки Анастасии Таталиной, прокомментировал слова спортсменки. Ранее спортсменка заявила, что федерация требовала от неё поделиться призовыми. Также она заявила, что тренер её домогался.

Тренер фристайлистки Таталиной ответил на обвинения в домогательствах
Фото:  REDBULLCONTENTPOOL.COM REDBULLCONTENTPOOL.COM

«Мы уже в курсе ситуации, открытого письма Насти — конечно прочитали. Ну что тут можно сказать? Хочется сначала сказать об обвинении по поводу денег и призовых — такого никогда не существовало! Ни в одной команде у нас не было такой практики, тем более чтобы федерация вымогала какие-то деньги. О каких 50% может идти речь? Такого не было.

Никакого пренебрежительного отношения к Насте, естественно, тоже не было. Особенно в последний период времени, зная, что мы претендуем на медаль, все были сфокусированы на работе. Со стороны тренерского штаба мы сделали всё, что могли: дали всё в полном объёме. Даже несмотря на неприятный инцидент после чемпионата мира, мы продолжали работать. Что там произошло? Анастасия немного зазналась, начала со всеми по-другому общаться. Несмотря на это, мы отбросили все межличностные отношения и готовили спортсменку.

Что я могу сказать по поводу каких-то шуточек и домогательств? Да никогда такого не было! Возможно, Анастасия что-то себе придумала и пытается это всё выдать в какой-то форме, утрировать. Наше мнение, что на данный момент это выглядит просто оправданием того, что она не смогла завоевать медаль.

Оскорбительно читать такие вещи в свой адрес, зная, сколько времени, своих сил и души вложил в спортсменку, чтобы она с нуля добилась таких результатов, стала чемпионкой мира. Когда мы взяли Настю в команду в 2015 году, она была на нулевом уровне. Мы её вырастили. А в итоге слышим в ответ, что мы её не готовили, и она добилась всего сама. Всё, что происходит, мы связываем с обидой от неудач на крупных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх», — сказал тренер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Зимние виды спорта,Валентина Сивкович,Никита Васильев,
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