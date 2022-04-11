FIL изменит свой устав для отстранения российских саночников

«Члены Исполнительного совета FIL, а также большинство федераций-членов не могут и не хотят вести себя нейтрально в отношении России. Даже зная, что меры в отношении ФССР были отменены по юридическим причинам, Исполнительный совет FIL по-прежнему полностью привержен мерам, принятым 2 марта 2022 года», — сказано в заявлении на официальном сайте организации.