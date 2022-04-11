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12 часов назад

FIL намерена изменить свой устав, чтобы отстранить российских саночников

Газета.Ru

Международная федерация санного спорта (FIL) намерена изменить свой устав, чтобы отстранить российских спортсменов, несмотря на решение суда.

FIL изменит свой устав для отстранения российских саночников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Члены Исполнительного совета FIL, а также большинство федераций-членов не могут и не хотят вести себя нейтрально в отношении России. Даже зная, что меры в отношении ФССР были отменены по юридическим причинам, Исполнительный совет FIL по-прежнему полностью привержен мерам, принятым 2 марта 2022 года», — сказано в заявлении на официальном сайте организации.

7 апреля Арбитражный суд отменил все меры, наложенные на российских спортсменов 2 марта исполнительным комитетом FIL, который принял решение временно отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Напомним, что 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований, также наша страна потеряла право проведения крупных международных соревнований.

Ранее депутат Сергей Бурлаков отметил изменение тенденций в высказываниях международных спортивных организаций в адрес россиян.

Зимние виды спорта,Сергей Бурлаков,
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