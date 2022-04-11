FIL изменит свой устав для отстранения российских саночников

Международная федерация санного спорта (FIL) намерена изменить свой устав, чтобы отстранить российских спортсменов, несмотря на решение суда.
«Члены Исполнительного совета FIL, а также большинство федераций-членов не могут и не хотят вести себя нейтрально в отношении России. Даже зная, что меры в отношении ФССР были отменены по юридическим причинам, Исполнительный совет FIL по-прежнему полностью привержен мерам, принятым 2 марта 2022 года», — сказано в заявлении на официальном сайте организации.
7 апреля Арбитражный суд отменил все меры, наложенные на российских спортсменов 2 марта исполнительным комитетом FIL, который принял решение временно отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
Напомним, что 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.
После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований, также наша страна потеряла право проведения крупных международных соревнований.
Ранее депутат Сергей Бурлаков отметил изменение тенденций в высказываниях международных спортивных организаций в адрес россиян.