Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+22° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
6 часов назад

«Таталина говорит правду, спортивные федерации должны быть привлечены к ответственности» — сноубордист Уайлд

Матч ТВ

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд согласился со словами фристайлистки Анастасии Таталиной, которая в открытом письме на имя министра спорта РФ Олега Матыцина раскритиковала работу своей федерации.

«Таталина говорит правду»: Уайлд о письме на имя Матыцина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В письме, опубликованном «Матч ТВ», Таталина сообщила, что старший тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев просил ее перевести часть призовых в федерацию.

— Анастасия говорит правду. Я устал видеть, как с нашими лучшими спортсменами обращаются как с мусором. Спортивные федерации должны быть привлечены к ответственности. Почти у всех спортсменов есть похожие истории, — написал Уайлд в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что министр Матыцин взял ситуацию с письмом Таталиной под личный контроль.

Зимние виды спорта,Олег Матыцин,Никита Васильев,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители