«Таталина говорит правду»: Уайлд о письме на имя Матыцина

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд согласился со словами фристайлистки Анастасии Таталиной, которая в открытом письме на имя министра спорта РФ Олега Матыцина раскритиковала работу своей федерации.
В письме, опубликованном «Матч ТВ», Таталина сообщила, что старший тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев просил ее перевести часть призовых в федерацию.
— Анастасия говорит правду. Я устал видеть, как с нашими лучшими спортсменами обращаются как с мусором. Спортивные федерации должны быть привлечены к ответственности. Почти у всех спортсменов есть похожие истории, — написал Уайлд в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что министр Матыцин взял ситуацию с письмом Таталиной под личный контроль.