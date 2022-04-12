«Таталина говорит правду»: Уайлд о письме на имя Матыцина

— Анастасия говорит правду. Я устал видеть, как с нашими лучшими спортсменами обращаются как с мусором. Спортивные федерации должны быть привлечены к ответственности. Почти у всех спортсменов есть похожие истории, — написал Уайлд в своем Telegram-канале.