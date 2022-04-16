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2 часа назад

Олимпийская чемпионка назвала спорт убогим без россиян

Газета.Ruиещё 2

Трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала о том, что из себя представляет мировой спорт в отсутствии российских атлетов.

Олимпийская чемпионка назвала спорт убогим без россиян
Фото: ТАССТАСС

"Международный спорт сильно страдает из-за отсутствия россиян. Некоторые виды спорта без наших спортсменов выглядят убого и неполноценно. Это фигурное катание, художественная гимнастика, лыжные гонки, хоккей. Полная изоляция спорта погубит целое поколение талантливых спортсменов, а молодым атлетам будет сложнее находить мотивацию для тренировок", — приводит слова Родниной Sport24.

Напомним, что изначально Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым. Также из России были перенесены или отменены международные крупные соревнования.

Ранее Татьяна Навка предложила обратить внимание на участие в соревнованиях, проходящих в Азии.

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