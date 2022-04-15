ISU ЛИШИТ РОССИЮ ЭТАПА ГРАН-ПРИ В СЕЗОНЕ-22/23 В СЛУЧАЕ ОДОБРЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ

Международный союз конькобежцев (ISU) временно лишит Россию и Белоруссию права принимать международные соревнования из-за ситуации на Украине, если получит одобрение от национальных федераций других стран. Об этом следует из письма ISU, разосланного в национальные федерации, оказавшегося в распоряжении «Матч ТВ».

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Ранее стало известно, что совет ISU постановил изменить внутреннее правило под номером 104, добавив в него параграф № 17. В нем регламентируется понятие «защитных мер», дающих совету право приостанавливать членство национальных федераций. В документе, разосланном ISU, данное решение напрямую связывается с Россией и Белоруссией.

В письме ISU указывается, что в случае принятия изменений в правилах Россия и Белоруссия лишатся права проведения международных соревнований. Таким образом, как отмечается в письме, российский этап Гран-при по фигурному катанию следующего сезона не будет включен в календарь серии.

Ранее стало известно, что совет ISU разослал соответствующий документ в национальные федерации с просьбой дать обратную связь до 18 апреля. Комментарии национальных федераций по поводу нововведений будут изучены на следующем заседании совета ISU 24 апреля.