ISU ЛИШИТ РОССИЮ ЭТАПА ГРАН-ПРИ В СЕЗОНЕ-22/23 В СЛУЧАЕ ОДОБРЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ

Международный союз конькобежцев (ISU) временно лишит Россию и Белоруссию права принимать международные соревнования из-за ситуации на Украине, если получит одобрение от национальных федераций других стран. Об этом следует из письма ISU, разосланного в национальные федерации, оказавшегося в распоряжении «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что совет ISU постановил изменить внутреннее правило под номером 104, добавив в него параграф № 17. В нем регламентируется понятие «защитных мер», дающих совету право приостанавливать членство национальных федераций. В документе, разосланном ISU, данное решение напрямую связывается с Россией и Белоруссией.
В письме ISU указывается, что в случае принятия изменений в правилах Россия и Белоруссия лишатся права проведения международных соревнований. Таким образом, как отмечается в письме, российский этап Гран-при по фигурному катанию следующего сезона не будет включен в календарь серии.
Ранее стало известно, что совет ISU разослал соответствующий документ в национальные федерации с просьбой дать обратную связь до 18 апреля. Комментарии национальных федераций по поводу нововведений будут изучены на следующем заседании совета ISU 24 апреля.
«Матч ТВ» ранее сообщал про намерения ISU перенести этапы Гран-при из России (кризис на Украине) и Китая (ковидные ограничения).