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2 часа назад

Тарасова предрекла тяжелые последствия для всех из-за исключения России из ISU

Газета.Ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возможном исключении России из состава Международного союза конькобежцев (ISU).

Тарасова предрекла последствия для всех из-за исключения России из ISU
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Если Россию исключат из ISU, последствия будут очень тяжелыми для всех. Это негативно отразится на развитии фигурного катания", — передает слова Тарасовой Sport24.

Напомним, 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После ISU отстранил российских и белорусских фигуристов от соревнований. Для них международный сезон завершен. Они не смогли выступить на чемпионате мира в Монпелье. Анна Щербакова и танцевальная пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов сложили с себя полномочия действующих чемпионов. Они приняли участие в Кубке Первого канала, где команда Щербаковой стала победителем. Также Совет ISU попросил национальные федерации до 18 апреля выразить позицию по фигуристам из России.

Ранее Ирина Роднина назвала спорт убогим без россиян.

"Некоторые виды спорта без наших спортсменов выглядят убого и неполноценно. Это фигурное катание, художественная гимнастика, лыжные гонки, хоккей", - сказала Роднина.

Зимние виды спорта,Виктория Синицина,Никита Кацалапов,Анна Щербакова,Татьяна Тарасова,Ирина Роднина,Первый канал,
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