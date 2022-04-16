Тарасова предрекла последствия для всех из-за исключения России из ISU

Напомним, 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После ISU отстранил российских и белорусских фигуристов от соревнований. Для них международный сезон завершен. Они не смогли выступить на чемпионате мира в Монпелье. Анна Щербакова и танцевальная пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов сложили с себя полномочия действующих чемпионов. Они приняли участие в Кубке Первого канала, где команда Щербаковой стала победителем. Также Совет ISU попросил национальные федерации до 18 апреля выразить позицию по фигуристам из России.