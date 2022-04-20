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1 час назад

Ягудин раскритиковал Трусову за желание исполнить пятерной прыжок

Lenta.ru

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин раскритиковал Александру Трусову за желание исполнить пятерной прыжок.

Ягудин раскритиковал Александру Трусову
Фото: ТАССТАСС

Об этом он написал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

«А нет, случайно, желания откататься чисто с четверными и тройным акселем хоть раз? А нет ли желания завоевать хотя бы один титул? Если нет, то тогда все нормально», — поделился он.

Ягудин сравнил Трусову с японцем Юдзуру Ханю, который на Играх-2022 пробовал первым в мире исполнить четверной аксель и по итогам турнира занял четвертое место.

«Одних таких мечтателей мы уже наблюдали в Пекине из Японии и видели, к чему это привело! Но он хотя бы двукратный олимпийский чемпион», — заключил Ягудин.

18 апреля Трусова рассказала о желании исполнить пятерной прыжок. Она призналась, что хочет сделать это раньше всех остальных спортсменов.

На Олимпийских играх в Пекине Трусова установила историческое достижение, исполнив пять четверных прыжков в произвольной программе. В результате она завоевала серебро Игр, уступив соотечественнице Анне Щербаковой.

Трусова — первая в истории женского одиночного катания исполнительница четверного сальхова, тулупа и лутца в рамках официальных соревнований. На счету 17-летней фигуристки, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, бронза чемпионата мира и две бронзовые медали первенства Европы.

Зимние виды спорта,Александра Трусова,Этери Тутберидзе,Алексей Ягудин,Анна Щербакова,
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