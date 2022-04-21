Зачем фигуристки повсюду носят с собой салфетницы: подарок Трусовой от Медведевой, курьёз с Косторной, мода Ханю

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Луна – загадочное и таинственное небесное тело. Она ставит в тупик человечество и учёных на протяжении тысячелетий. Тем не менее, Луна также притягивает нас, и разговоры о её энергии не прекращаются.

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Влияние Луны на человека

Луна, несомненно, обладает мощной энергией. Она не только привлекает наше внимание, но и является одним из самых важных элементов в Солнечной системе, поскольку даёт Земле жизнь.

Наш космический спутник создаёт течения и поддерживает приливы в океанах. Вероятно, Земля бы не смогла полноценно существовать без Луны.

Всё во Вселенной состоит из энергии и излучает частоты, включая наши физические тела и тела планет. Когда Луна проходит свой месячный цикл, она также излучает различную энергию во время каждой фазы.

Например, вибрационная энергия, которую она излучает во время новолуния, полностью отличается от её полярно противоположной фазы – полной луны.

Специалисты отмечают: чтобы использовать лунную энергию в полной мере, важно находиться в позитивном и осознанном состоянии. Во всяком случае, попытаться!

Всё, что происходит в вашем теле, уме и духе, будет усиливаться во время каждой конкретной фазы Луны. Вы всегда должны осознавать тот факт, что, да, вы почувствуете влияние луны на свой разум и тело, но ваше подсознание также подвергается негласному воздействию.

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Энергия Луны: как извлечь из неё максимальную пользу?

Во время любой фазы Луны главная привычка, которую вы должны выработать, – это создавать для себя ритуал два раза в месяц, который поможет вам помнить о ваших личных целях на два ближайших месяца.

Если ваши цели будут всегда у вас на уме, то это позволит быстрее их осуществить.

Новолуние

Во время фазы новолуния тёмная сторона Луны обращена к Земле. Энергия, изливаемая на нас, направлена на обновление, поскольку даже сама Луна вступает в новый 28-дневный цикл.

В Новолуние всегда темно. Получается, что мы имеем дело с энергией неизвестного. Последний цикл закончился, а новый ещё не наступил. Эта неопределённость волнует.

Новолуние можно ассоциировать с «чистым свитком», на который мы можем записать свои мечты, видения и утверждения, и отправить во Вселенную. Помните, что мысли – это тоже вибрационные частоты, и они очень сильны.

Это время проявлять, творить и быть очень внимательным к тому, чего вы хотите в жизни. Лучший способ уловить энергию Новолуния –это ритуал.

Ритуал Новолуния может быть любым, на ваш выбор. Вы можете использовать исцеление кристаллами и терапию, поскольку драгоценные камни также являются живыми существами, которые излучают и поглощают частоты.

Что помогает больше всего, так это медитация на ваши цели и, главное, запись этих целей. Записывая свои мысли, вы удваиваете энергию.

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Полнолуние

Во время полной Луны вся светлая её сторона обращена к Земле. Луна освещает всё в нашей жизни и заставляет нас посмотреть на то, что прошло, и думать о том, как мы можем расти и улучшать наше будущее.

Полнолуние – это время для освобождения, размышления о нашей жизни и о том, что именно должно быть из неё выброшено.

Это лучшее время лунного цикла, чтобы отпустить всё, что вам не нужно. Это время для очищения ума, тела и души, поскольку энергии полной луны чрезвычайно сильны.

Вспомните о сказках о полнолунии – как в этот день рождается больше детей, животные ведут себя по особому, и даже океан вздувается от излучаемой вибрационной энергии. И это не совпадение.

Полнолуние приносит нам приток духовной энергии и позволяет сосредоточиться на трансформации – внутренней и внешней. Если мы не готовы или не открыты для получения этой энергии, это может затормозить нас.

Это время подумать о том, как мы можем преобразовать и улучшить себя, своё здоровье, своё тело, свой разум и, главное, свою душу.

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Ритуалы во время Полнолуния

В это период можно наблюдать за Луной, всматриваться и визуализировать, чтобы полностью впитать энергию.

Можно распустить волосы во время сна. Говорят, что волосы – наши антенны для сбора информации и энергии. Если эти «антенны» свободны, то и лунная энергия быстрее достигнет цели.

Также в Полнолуние полезно медитировать, выполнять практики прощения, очищать свои кристаллы. Можно записать на бумаге те моменты, которые вы готовы отпустить из своей жизни, прочитать и сжечь.

После этого на другом листе запишите всё то, за что вы благодарны Вселенной. Так вы напомните своему подсознанию, что в вашей жизни много хорошего.

И, главное. Попытайтесь настроиться и отпустить. Всё лишнее. Любыми способами… Просто отпустить.