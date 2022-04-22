Слушания по делу об отстранении российских фехтовальщиков пройдут в Швейцарии в июне

Дело об отстранении российских фехтовальщиков от соревнований под эгидой Международной федерации фехтования (FIE) будет рассмотрено в гражданском суде Швейцарии в начале июня. Об этом ТАСС в пятницу сообщил президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.
"Иск подан. Слушания по делу ФФР в гражданском суде Швейцарии пройдут ориентировочно в начале июня", - сообщил Мамедов.
2 марта Международная федерация фехтования временно отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.
Федерация фехтования подала иск на отстранение в гражданский суд Швейцарии от лица Софьи Великой, Артура Ахматхузина, Дмитрия Жеребченко и непосредственно Мамедова, который и должен представлять их в суде.