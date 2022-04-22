Российский хирург назвал четыре симптома опасных порезов

В сквере на улице Полковой прошли районные соревнования межрайонной Спартакиады «Кубок Префекта СВАО» по легкой атлетике. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ «СДЦ «Шире круг». «Места распределились следующим образом: младшая возрастная категория – первое место - София Казанцева, второе место – Айгерим Акылбекова, третье место - Илья Колычевский; старшая возрастная категория - первое место – Никита Зайцев и Михаил Демянков, второе место – Даниил Толстых, третье место – Василий Аникин», - уточнили в пресс-службе. Несмотря на дождливую погоду участники соревнований легко преодолели заданную дистанцию. Победителям вручили грамоты и медали.