Слуцкая уверена, что топовые российские фигуристы не поедут на чемпионат Армении

Двукратная чемпионка мира и призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала «Матч ТВ», что лидеры сборной России по фигурному катанию не поедут участвовать в открытом чемпионате Армении, потому что в конце мая будут отдыхать после сложного сезона. Ранее в субботу в Федерации фигурного катания Армении сообщили «Матч ТВ», что российские фигуристы выступят на открытом чемпионате страны, который пройдет в Ереване 27–28 мая. — В конце мая пройдет чемпионат Армении, на который приглашают российских фигуристов. Как вы думаете, кто из россиян мог бы выступить на турнире? — Более чем уверена, что в это время все будут на морях и океанах. Это не то время, когда фигуристы стартуют. Думаю, первый состав точно не поедет. — Может быть, на будущий год скорректировать даты так, чтобы топовые фигуристы из России могли спокойно включить зарубежный чемпионат в свой календарь? — Думаю, что такая работа между федерациями будет проведена и у наших ребят появится возможность выступать за пределами России. И чем больше будет таких соревнований, тем лучше. Тем более это открытый турнир дружественной нам страны. Это очень хорошо и правильно, надеюсь, ФФККР обязательно поддержит такой проект, и мы увидим наших лидеров на чемпионате. Международный союз конькобежцев (ISU) 1 марта отстранил россиян от участия в турнирах под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Таким образом, российские фигуристы пропустили чемпионат мира, прошедший в марте в Монпелье (Франция).