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1 час назад

Российская фигуристка захотела сменить спортивное гражданство

Lenta.ruиещё 4

Российская фигуристка захотела сменить спортивное гражданство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российская фигуристка Полина Костюкович, выступающая в парном катании, захотела сменить спортивное гражданство. Об этом она рассказала Sport24.

«Я буду думать в направлении другой федерации. За Россию сейчас будет сложно выступать», — заявила 19-летняя спортсменка. Она объяснила решение желанием выступать на международном уровне. Костюкович добавила, что не задумывается о том, какая на ней форма и флаг в этот момент.

Ранее Костюкович рассталась со своим партнером Алексеем Брюхановым. Они выступали вместе с сезона-2020/2021. Наибольших успехов фигуристка достигла с предыдущим партнером Дмитрием Ялиным. Они становились серебряными и бронзовыми призерами юниорских первенств мира в 2018-м и 2019-м.

6 апреля олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поддержала решивших сменить гражданство российских спортсменов. Она также отказалась считать предателями россиян, которые захотят выступать за другие страны.

1 марта Международный союз конькобежцев запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций спортсмены в 2022 году не смогли принять участие во взрослом чемпионате мира, а также в юниорском первенстве мира.

Зимние виды спорта,Полина Костюкович,Татьяна Навка,
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