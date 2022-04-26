Саночница Иванова попросила Путина о строительстве еще одной трассы в России

Российские спортсмены нуждаются еще в одной современной санно-бобслейной трассе в стране. Об этом на встрече президента РФ Владимира Путина с призерами Олимпиады в Пекине и паралимпийцами сказала обладательница бронзовой награды Игр в Пекине саночница Татьяна Иванова.
Иванова стала первой спортсменкой в истории российского санного спорта, сумевшей завоевать медаль личного турнира на Олимпийских играх.
"Прежде всего хочу сказать вам огромное спасибо за внимание и искренний интерес к спорту, - сказала Иванова, обращаясь к Путину. - Для нас эти Игры были трудные, но мы смогли достойно выступить на них".
"Отдельно хотелось бы сказать о развитии спорта в регионах. Важно расширить географию спорта. Хотелось бы попросить о строительстве еще одной санно-бобслейной трассы для нашего вида спорта", - добавила 31-летняя саночница.
В настоящее время в России функционирует только одна современная санно-бобслейная трасса с искусственным ледовым покрытием, расположенная в сочинской Красной Поляне. Построенная в 2008 году трасса в подмосковном Парамонове не используется с 2013 года.