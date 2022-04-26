Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+18° в 
USD 72.71EUR 76.67
Войти в почту
1 час назад

Саночница Иванова попросила Путина о строительстве еще одной трассы в России

ТАССиещё 2

Российские спортсмены нуждаются еще в одной современной санно-бобслейной трассе в стране. Об этом на встрече президента РФ Владимира Путина с призерами Олимпиады в Пекине и паралимпийцами сказала обладательница бронзовой награды Игр в Пекине саночница Татьяна Иванова.

Саночница Иванова попросила Путина о строительстве еще одной трассы в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Иванова стала первой спортсменкой в истории российского санного спорта, сумевшей завоевать медаль личного турнира на Олимпийских играх.

"Прежде всего хочу сказать вам огромное спасибо за внимание и искренний интерес к спорту, - сказала Иванова, обращаясь к Путину. - Для нас эти Игры были трудные, но мы смогли достойно выступить на них".

"Отдельно хотелось бы сказать о развитии спорта в регионах. Важно расширить географию спорта. Хотелось бы попросить о строительстве еще одной санно-бобслейной трассы для нашего вида спорта", - добавила 31-летняя саночница.

В настоящее время в России функционирует только одна современная санно-бобслейная трасса с искусственным ледовым покрытием, расположенная в сочинской Красной Поляне. Построенная в 2008 году трасса в подмосковном Парамонове не используется с 2013 года.

Зимние виды спорта,Татьяна Иванова,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители