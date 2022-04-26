Путин недоволен результатами России на Олимпиаде в Пекине

Президент России Владимир Путин остался недоволен результатами сборной России на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.

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Путин заявил, что итоговое место сборной в общекомандном медальном зачете оказалось ниже, чем было запланировано в стратегии развития спорта. Он подчеркнул, что министр спорта Олег Матыцин должен доложить о причинах случившегося. При этом глава государства назвал мастерами победителей и призеров Олимпиады.

Ранее победители и призеры Игр в Пекине встретились с Путиным и получили награды за выступление на Играх. Спортсмены были награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.