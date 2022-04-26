Матыцин рассказал о судьбе Универсиады-2023 в России

"В следующем году в Екатеринбурге запланирована к проведению 32-я Всемирная летняя универсиада, - напомнил Матыцин, долгое время возглавлявший FISU. - Отмечу, что это комплексное соревнование пока сохранено в календаре международной федерации, хотя она испытывает большое давление со стороны отдельных государств по отмене этого мероприятия".