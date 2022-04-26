Матыцин рассказал о судьбе Универсиады-2023 в России

Международная федерация университетского спорта (FISU) в настоящее время испытывает давление со стороны ряда государств, настаивающих на лишении России права проведения в 2023 году Всемирной летней универсиады. Об этом во вторник заявил министр спорта РФ Олег Матыцин на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.
"В следующем году в Екатеринбурге запланирована к проведению 32-я Всемирная летняя универсиада, - напомнил Матыцин, долгое время возглавлявший FISU. - Отмечу, что это комплексное соревнование пока сохранено в календаре международной федерации, хотя она испытывает большое давление со стороны отдельных государств по отмене этого мероприятия".
Игры XXXII Всемирной летней универсиады должны пройти с 7 по 19 августа 2023 года в Екатеринбурге. Спортивная программа будет включать соревнования по 18 видам спорта, на которых разыграют 246 комплектов медалей. Участие в соревнованиях примут около 10,5 тыс. человек, приедет более 550 тыс. гостей и зрителей.