Хореограф Железняков объяснил резкие слова о Косторной после ухода фигуристки от Тутберидзе

Чемпионке Европы по фигурному катанию Алене Косторной нужно перестать искать причины неудач вокруг и покопаться в себе, резкие слова в ее адрес обусловлены желанием достучаться до спортсменки, заявил хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков. Косторная тренировалась у Тутберидзе в прошлом сезоне, по его окончании тренер приняла решение прекратить сотрудничество с фигуристкой. Позднее Косторная начала работать с Еленой Буяновой в ЦСКА. Комментируя переход, Железняков заявил, что в группе Буяновой Косторная «будет балластом». — Я просто своим языком пытался донести до нее, что надо работать. — То есть она все-таки не работала? — Не так, как надо. Этери же не просто так будет прощаться. Она дала второй шанс, но в итоге началось все то же самое. В этой команде такое терпеть не будут. Да и то, что я сказал, это же не резкость. Если человек все правильно поймет, то все будет нормально. А насчет того, что ты сошел с пьедестала и теперь никто — Этери говорит это своим девочкам постоянно, потому что это правда. До Алены я пытался донести именно это — что нужно не вертеть хвостом, а поработать. И не смотреть по сторонам в поисках виноватых, а покопаться в себе. Тогда у нее все получится. Мне кажется, у Алены просто юношеский максимализм. Она хочет все попробовать — и петь, и скакать на лошадках. И это прекрасно, нужно искать себя, пока есть возможности. Но ты все-таки публичный человек, целая армия болельщиков ждет от тебя результата. И когда его нет, они начинают искать виноватых — Этери, ее команда, все остальные. А работа-то где? Алене нужно разобраться в себе — вот и все, — отметил Железняков в интервью «Матч ТВ».