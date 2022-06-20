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6 часов назад

Жулин — о приостановке карьеры Пападакис и Сизерона: допускаю, что вообще не вернутся

Чемпионат.comиещё 1

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на новость о том, что олимпийские чемпионы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду, пропустят сезон-2022/2023.

«Что касается причин этого решения, то они уже всё выиграли. Фактически соперников у них нет, так как теперь и русских пар не будет — это первое. Во-вторых, думаю, они хотят посмотреть, устали ли они вообще от спорта, есть ли смысл продолжать кататься. Абсолютно взвешенное решение. Честно говоря, думал, они совсем закончат. Значит, есть ещё какие-то амбиции.

Это абсолютно разумное решение. Посмотрят, куда будет двигаться фигурное катание. Допускаю ли, что вообще не вернутся в фигурное катание? Вполне допускаю. Могут найти себе какое-нибудь дело по душе. Может, будут в шоу кататься. Я знаю, что Сизерон там шьёт. Может, будут какие-то интересы, которые их более увлекут. Вполне допускаю, что они вообще не вернутся», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Прокат четырёхлетней Камилы Валиевой:

Зимние виды спорта,Егор Кабак,Камила Валиева,Гийом Сизерон,Александр Жулин,
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