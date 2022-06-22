Флаг России предложили вывешивать на зданиях фитнес-центров и спортивных клубов

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

На зданиях фитнес-центров и профессиональных спортивных клубов предложили постоянно вывешивать государственный флаг, а перед каждым официальным спортивным мероприятием исполнять гимн России. Это следует из законопроекта, внесенного в Госдуму и опубликованного в электронной базе палаты.

Авторами инициативы, вносящей поправки в законы о флаге и гимне, стали члены Комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Поправками предлагается расширить перечень организаций, на зданиях или территориях которых постоянно вывешен российский флаг. Так, Олимпийский комитет, Паралимпийский комитет, Сурдлимпийский комитет, профессиональные спортивные клубы, фитнес-центры, центры спортивной подготовки, спортивные лиги и федерации должны будут вывесить на своих зданиях российский флаг, поясняют в пресс-службе думского комитета суть поправок.

Кроме того, каждое официальное физкультурное и спортивное мероприятие должно начинаться с поднятия флага и исполнения российского гимна. Как отметил один из авторов поправок, председатель Комитета Дмитрий Свищев, это должно стать нормой для российских соревнований, в том числе массовых физкультурных мероприятий.