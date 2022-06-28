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2 часа назад

Анатолия Пегова избрали президентом Федерации бобслея России

ТАССиещё 13

Анатолий Пегов единогласно избран президентом Федерации бобслея России (ФБР). Об этом ТАСС во вторник сообщил один из делегатов отчетно-выборной конференции организации.

Анатолия Пегова избрали президентом Федерации бобслея России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Его оппонент, трехкратный призер Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко, отказался от участия в конференции, ссылаясь на решение президиума Федерации бобслея России о переносе выборов на 19 августа.

Елена Аникина, которая возглавила федерацию в марте 2019 года, приняла решение не претендовать на пост руководителя. Также во вторник будут избраны вице-президенты и члены президиума организации.

Пегов занимал пост вице-президента Федерации бобслея России и руководит Федерацией бобслея и скелетона Республики Татарстан.

Изначально выборы должны были пройти 27 мая, однако затем было принято решение об их переносе, так как в федерации не могли определиться с форматом голосования. Предполагалось, что некоторые региональные федерации получат по пять голосов, другие - по три и по одному. Данный порядок устраивал не всех, член президиума Федерации бобслея России Сергей Орлов подал судебный иск к организации. В федерации решили, что у аккредитованных организаций будет по три голоса, у неаккредитованных - по одному.

Зимние виды спорта,Сергей Орлов,Альберт Демченко,ФБР,
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