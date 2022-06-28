Анатолия Пегова избрали президентом Федерации бобслея России

Изначально выборы должны были пройти 27 мая, однако затем было принято решение об их переносе, так как в федерации не могли определиться с форматом голосования. Предполагалось, что некоторые региональные федерации получат по пять голосов, другие - по три и по одному. Данный порядок устраивал не всех, член президиума Федерации бобслея России Сергей Орлов подал судебный иск к организации. В федерации решили, что у аккредитованных организаций будет по три голоса, у неаккредитованных - по одному.