«Без наших всё равно не интересно». Авербух — о переносе Гран-при из России в Финляндию

Перенос этапа Гран-при по фигурному катанию из России в Финляндию нельзя назвать значимым событием, так как без российских спортсменов серия всё равно не будет интересной. Такое мнение в разговоре с «Матч ТВ» высказал чемпион мира в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене этапов Гран-при в России и Китае. По данным «Матч ТВ», российский этап примет Финляндия, на китайский претендентов в настоящее время нет. — А что, какая разница, где он будет проходить, если мы даже не будем участвовать? Мне важно только одно — когда наши ребята начнут нормально выступать, как и положено. Вся остальная информация меня вообще не интересует, где какой этап, где это происходит. Пока там нет наших, мне все равно не интересно, — сказал Авербух.