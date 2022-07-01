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23 часа назад

Игорь Образцов выиграл стометровку на Кубке России с результатом 10,12 секунды

Чемпионат.comиещё 3

Мастер спорта международного класса Игорь Образцов, выступающий на Кубке России по лёгкой атлетике в Брянске за Ульяновскую область, одержал победу в финальном забеге на дистанции 100 метров с результатом 10,12 секунды. Однако результат не будет значиться в списке рекордов из-за сильного попутного ветра (+2,7 м/с).

Игорь Образцов выиграл стометровку на Кубке России с результатом 10,12 секунды
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Второе место занял Данила Тен (Краснодарская и Амурская область) с результатом 10,15 секунды. Третьим финишировал Ярослав Ткалич (Москва, Смоленская область), его время – 10,17 секунды.

Напомним, Игорь Образцов – действующий победитель Мемориала братьев Знаменских и командного чемпионата России, который проходил в этом году в Сочи.

Рекорд России в этом виде принадлежит Николаю Юшманову и Андрею Епишину, которые пробежали 100 метров за 10,10 секунды в 1986 и 2006 году соответственно.

Зимние виды спорта,Российские спортсменки,Игорь Образцов,Андрей Епишин,
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