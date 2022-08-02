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1 час назад

Олимпийская чемпионка из Канады высмеяла слова Тутберидзе об отстранении россиян

Lenta.ruиещё 2

Олимпийская чемпионка из Канады высмеяла слова Тутберидзе об отстранении россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, канадка Меган Дюамель в Twitter отреагировала на слова тренера Этери Тутберидзе об отстранении российских спортсменов.

Дюамель назвала комментарии российского специалиста смехотворными. «В присутствии Этери награды на Олимпийских играх не были вручены из-за того, что она не следовала fair play», — напомнила канадка.

Ранее Тутберидзе заявила, что не принимает решение Международного союза конькобежцев (ISU), который отстранил российских фигуристов. «Конечно, так проще поделить медали и радоваться малому, но где же основные принципы — честный спорт?» — отметила она.

Во время Олимпиады-2022 в Пекине вокруг ученицы Тутберидзе Камилы Валиевой разгорелся допинг-скандал. В пробе спортсменки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Из-за этого была перенесена церемония награждения по итогам командного турнира, где фигуристка в составе сборной России выиграла золото.

Зимние виды спорта,Камила Валиева,Этери Тутберидзе,Меган Дюамель,СБОРНАЯ РОССИИ,
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