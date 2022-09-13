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1 час назад

Олимпийского чемпиона Климова исключили из технического комитета ISU

ТАСС

Бывший российский фигурист Федор Климов исключен из состава технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU), на его место назначили олимпийского чемпиона 2022 года в парном катании китайца Хань Цуна. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ISU.

Олимпийского чемпиона Климова исключили из комитета ISU
Фото: ТАССТАСС

Климов с 2019 года входил в состав технического комитета ISU одиночного и парного катания как представитель спортсменов.

В июне прошел конгресс ISU. Единственным россиянином, вошедшим в руководство организации, стал Александр Кибалко, представляющий конькобежный спорт. Он стал членом совета ISU. На пост вице-президента не смог переизбраться Александр Лакерник.

Климов завершил спортивную карьеру в 2018 году, он выступал в паре вместе с Ксенией Столбовой. Климов и Столбова становились олимпийскими чемпионами 2014 года в командных соревнованиях, серебряными призерами Олимпийских игр 2014 года в личном турнире и чемпионата мира того же года. В их активе три серебряные и бронзовая медаль чемпионата Европы, в сезоне-2015/16 спортсмены стали победителями финала Гран-при.

1 марта российские фигуристы были отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Данное решение будет действовать до особого распоряжения либо совета, либо конгресса ISU.

Зимние виды спорта,Ксения Столбовая,Федор Климов,
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