Олимпийского чемпиона Климова исключили из комитета ISU

Бывший российский фигурист Федор Климов исключен из состава технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU), на его место назначили олимпийского чемпиона 2022 года в парном катании китайца Хань Цуна. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ISU.

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Климов с 2019 года входил в состав технического комитета ISU одиночного и парного катания как представитель спортсменов.

В июне прошел конгресс ISU. Единственным россиянином, вошедшим в руководство организации, стал Александр Кибалко, представляющий конькобежный спорт. Он стал членом совета ISU. На пост вице-президента не смог переизбраться Александр Лакерник.

Климов завершил спортивную карьеру в 2018 году, он выступал в паре вместе с Ксенией Столбовой. Климов и Столбова становились олимпийскими чемпионами 2014 года в командных соревнованиях, серебряными призерами Олимпийских игр 2014 года в личном турнире и чемпионата мира того же года. В их активе три серебряные и бронзовая медаль чемпионата Европы, в сезоне-2015/16 спортсмены стали победителями финала Гран-при.