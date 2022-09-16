Латвия может лишиться зимних видов спорта из-за энергокризиса

Латвия на фоне энергетического кризиса готовится отказаться от зимних видов спорта. Об этом сообщает Latvijas Zinas.

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По данным издания, ледовые арены страны не выдерживают финансовой нагрузки. При этом хоккей и фигурное катание — одни из самых популярных видов спорта в Латвии.

Как сообщил глава владеющей ареной «Курбадс» компании Kurbads un Ko Андис Пиканс, электроэнергия составляет 70% расходов холла; в последнее время платежи выросли с 6-10 тысяч до 30-40 тысяч евро в месяц. Пиканс отметил, что «в долгосрочной перспективе» предприятие не сможет себе позволить содержать арену, и ледовый спорт с такими энергозатратами «просто вымрет».