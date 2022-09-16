Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 59.67EUR 59.62
Войти в почту
2 часа назад

В Латвия останется без хоккея и фигурного катания из-за антироссийских санкций

Никита Бородкин

В Латвии готовятся к отказу от зимних видов спорта из-за антироссийских санкций. Как сообщает URA.RU, на фоне энергетического кризиса ледовые арены не выдерживают финансовой нагрузки из-за возросших счетов на электроэнергию.

Латвия может лишиться зимних видов спорта из-за энергокризиса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил владелец арены «Курбадс» в Риге Андис Пиканс, в будущем жителям страны придется довольствоваться футболом и баскетболом. При этом хоккей и фигурное катание в Латвии являются одним из самых популярных видов спорта.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России, в том числе и против российских энергоресурсов. Ограничения отразились на стоимости газа, цены на который не один раз били рекорды.

В апреле Латвия отказалась от прямых поставок газа за рубли, однако в августе страна возобновила импорт топлива.

Зимние виды спорта,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители