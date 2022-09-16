Латвия может лишиться зимних видов спорта из-за энергокризиса

В Латвии готовятся к отказу от зимних видов спорта из-за антироссийских санкций. Как сообщает URA.RU, на фоне энергетического кризиса ледовые арены не выдерживают финансовой нагрузки из-за возросших счетов на электроэнергию.

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Как отметил владелец арены «Курбадс» в Риге Андис Пиканс, в будущем жителям страны придется довольствоваться футболом и баскетболом. При этом хоккей и фигурное катание в Латвии являются одним из самых популярных видов спорта.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России, в том числе и против российских энергоресурсов. Ограничения отразились на стоимости газа, цены на который не один раз били рекорды.