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28 минут назад

Два спортсмена-экстремала погибли во время забега из Архыза в Красную Поляну

Газета.Ru

Два спортсмена-экстремала погибли во время забега из Архыза в Красную Поляну, сообщает Telegram-канал организаторов соревнований.

Два спортсмена-экстремала погибли во время забега из Архыза в Красную Поляну
Фото: газета.ругазета.ру

Трагедия случилась во время забега на 38 км. По словам организаторов, все участники перед началом соревнований прошли предварительный отбор на основе имеющегося у них опыта участия в подобных турнирах.

Алексею Васильеву стало плохо на 25-м километре дистанции. Участники забега и волонтеры стали спускать спортсмена вниз и проводили реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не удалось.

После этого инцидента организаторы приняли решение закрыть дистанцию и вернуть всех участников на старт, но не смогли найти спортсменку Кристину Безуглову. Спасатели обнаружили ее в нестабильном состоянии и передали женщину медикам. Позже стало известно, что она скончалась.

«На текущий момент по факту трагедии правоохранительными органами Зеленчукского района проводится доследственная проверка. Причины смерти Алексея Васильева и Кристины Безугловой пока не установлены», — говорится в сообщении оргкомитета забега.

Ранее стало известно о том, что участник Алма-Атинского марафона Рустем Садыков из Астаны скончался после финиша.

Мужчина бежал дистанцию 10 километров и потерял сознание, когда ее преодолел. При этом, по словам близких, он не в первый раз принимал участие в подобного рода соревнованиях.

«Учаcтник упал cразу же, едва уcпев переcечь финишную прямую на площади Реcпублики и пройдя неcколько метров», — сообщил главный врач марафона Оразбек Сахов.

Известно, что 47-летнему спортсмену пытались оказать медицинскую помощь. Так, реанимационные мероприятия продолжались в течение 30 минут, однако спасти Садыкова не удалось. Причина его смерти будет названа после судебно-медицинской экспертизы, отметил Сахов.

Зимние виды спорта,Алексей Васильев,
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