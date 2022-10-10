Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
42 минуты назад

Шведские лыжницы Сван и Далквист готовы бойкотировать международные соревнования, если на них допустят российских спортсменов

Sports.ru

Шведские лыжницы Линн Сван и Майя Далквист готовы бойкотировать международные соревнования под эгидой FIS, если российских спортсменов допустят до участия.

Шведские лыжницы Сван и Далквист высказались против российских спортсменов
Фото: Sports.ruSports.ru

«Это стыдно, это неправильно. Пока Россия ведет спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru), мы должны держаться от нее подальше.

Я думаю, что это четкая позиция для спорта», – сказала Сван.

«Да, я бы так и сделала. Я определенно буду готова к этому», – ответила лыжница на вопрос о том, готова ли она бойкотировать чемпионат мира-2023 в Планице, если на него допустят россиян.

«Да, это больше, чем просто спорт. Сейчас бойкот – это нечто само собой разумеющееся», – добавила Далквист.

Зимние виды спорта,Майя Далквист,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители