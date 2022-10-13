Российские саночники пока не получили призовые из-за санкций

Об этом сообщил исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин.
«Международная федерация не может перечислить нам деньги из-за запрета на перевод в Россию. Они нам говорят, что с удовольствием бы давно сделали это, но не имеют технической возможности. FIL подтвердила нам, что готова выплатить все в полном объеме и в любой момент, как только будут сняты запреты на перевод», – сказал Тюрин.
В сезоне-2021/22 российские саночники 11 раз занимали призовые места на этапах Кубка мира. В настоящее время россияне отстранены от международных стартов под эгидой FIL из-за ситуации на Украине.