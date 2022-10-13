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3 часа назад

Российские саночники пока не получили призовые за сезон-2021/22, так как международная федерация не может перевести деньги в Россию

Sports.ru

Об этом сообщил исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин.

Российские саночники пока не получили призовые из-за санкций
Фото: Sports.ruSports.ru

«Международная федерация не может перечислить нам деньги из-за запрета на перевод в Россию. Они нам говорят, что с удовольствием бы давно сделали это, но не имеют технической возможности. FIL подтвердила нам, что готова выплатить все в полном объеме и в любой момент, как только будут сняты запреты на перевод», – сказал Тюрин.

В сезоне-2021/22 российские саночники 11 раз занимали призовые места на этапах Кубка мира. В настоящее время россияне отстранены от международных стартов под эгидой FIL из-за ситуации на Украине.

Зимние виды спорта,Станислав Тюрин,
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