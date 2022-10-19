В Госдуме прокомментировали слова Томаса Баха о продлении санкций МОК в адрес России

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Ранее Бах объявил о продлении санкций против спортсменов из России и Беларуси, введённых после начала конфликта на Украине.

«Надежда на то, что нас допустят к соревнованиям, была. Но я не могу понять все эти сезонные заявления Баха. Буквально недавно он заявлял, что необходимо восстанавливать российских спортсменов, если они подпишут бумагу, что не поддерживают СВО. Сегодня у него совсем противоположное мнение и заявление о том, что санкции снимать преждевременно.