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3 часа назад

Морозов и Нарижный идут первыми после ритм-танца на 1-м этапе Гран-при России в Москве

Чемпионат.comиещё 4

В Москве танцевальные дуэты представили ритм-танцы в рамках первого этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Лучший результат продемонстрировали Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный. Судьи оценили их выступление в 81,90 балла.

Морозов и Нарижный идут первыми после ритм-танца на 1-м этапе Гран-при России в Москве
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Фигурное катание. 1-й этап Гран-при России. Москва. Танцы на льду. Ритм-танец

1. Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный – 81,90 балла. 2. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол – 75,58. 3. Яна Матвейшина/Тимофей Субботин – 48,46.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

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