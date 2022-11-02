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1 час назад

Российский конькобежец рассказал о плюсах жизни в США

Lenta.ru

Российский конькобежец, призер Олимпийских игр Иван Скобрев рассказал о плюсах жизни в США. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Российский конькобежец рассказал о плюсах жизни в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В США прекрасные условия для жизни и тренировок. Ничего плохого не могу сказать», — заявил спортсмен.

Он добавил, что сейчас находится со своей семьей в России.

Скобрев также высказался о смене гражданства российскими атлетами. «Это очень трудный вопрос. И деликатный. Не хотел бы оказаться на месте ребят и решать в такой ситуации», — отметил он.

В мае российский нападающий системы клуба Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» Максим Марушев рассказал о жизни в США. Спортсмен назвал жизнь в США комфортной.

«Кажется, многое у них устроено так, что жизнь идет как-то ровно и спокойно. Магазины на любой вкус, везде парковки, а не как в России, где негде парковаться и машины оставляют на дорогах», — сказал он.

Зимние виды спорта,Иван Скобрев,Максим Марушев,
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