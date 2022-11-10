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2 часа назад

Свищев заявил о необходимости контроля восстановления РУСАДА

ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно быть восстановлено в правах, учитывая проделанную в стране масштабную работу по борьбе с допингом. Об этом ТАСС в четверг заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Свищев заявил о необходимости контроля восстановления РУСАДА
Фото: ТАССТАСС

Восстановление РУСАДА в правах может состояться во второй половине декабря с окончанием двухлетних санкций, утвержденных Спортивным арбитражным судом (CAS) в конце 2020 года.

"Честно говоря, такое ощущение, что эта база и прочие истории тянутся уже десятилетиями, - сказал Свищев. - Мы ведь предложили начать все с чистого листа, многое признали, многое изменили, а эта база LIMS как была, так и есть. Будем надеяться, что вся работа в рамках соблюдения процесса восстановления РУСАДА ведется соответствующим образом и в конце декабря отстранение будет снято. Мы в комитете дополнительно обсудим статус РУСАДА на ближайшем заседании в ноябре".

"Важно понять, все ли идет по плану, нет ли каких-либо сбоев в процессе восстановления. Мы должны быть уверены, что большая работа, которая была проделана, не напрасна. В том числе мы многое поменяли в законодательной базе, ввели соответствующую уголовную ответственность. Важно довести дело до восстановления РУСАДА, за которым, не сомневаюсь, последует и восстановление всего российского спорта", - добавил парламентарий.

В Laboratory Information Management System (LIMS) фиксировались действия, совершенные с результатами проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года данные были переданы Всемирному антидопинговому агентству (WADA), эксперты которого пришли к выводу о том, что с ними проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения. Российская сторона настаивала на своей непричастности к этому, что привело к судебному разбирательству. CAS встал на сторону WADA, однако лишь частично согласился с наложенным антидопинговым агентством пакетом санкций в отношении российского спорта.

Зимние виды спорта,Дмитрий Свищев,Госдума,Всемирное антидопинговое агентство,
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