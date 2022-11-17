WADA оценит процесс восстановления Российского антидопингового агентства

Исполком и совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) собираются на традиционное ноябрьское заседание, чтобы рассмотреть ряд актуальных вопросов, в числе которых процесс восстановления прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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Исполком WADA будет заседать 17 ноября, совет учредителей - высший руководящий орган агентства - днем позже. Обе встречи пройдут в Монреале (Канада).

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В повестке заседаний - продление полномочий президента WADA поляка Витольда Баньки и вице-президента китаянки Ян Ян до 2025 года, а также определение составов исполкома и постоянных комитетов на 2023 год. Также планируется предоставить обновленную информацию о ходе реформ управления WADA, которые включают создание нового независимого совета по этике, создание совета спортсменов в составе 20 человек и экспертно-консультативной группы Национальной антидопинговой организации в составе 10 человек. Будет обсужден и проект бюджета на 2023 год.

Исполкому и совету учредителей будет предоставлена обновленная информация о процессе восстановления РУСАДА и случаях, связанных с "операцией LIMS" - допинговыми делами российских спортсменов, основанными на данных и пробах из московской лаборатории за период с 2012 по 2015 год.

19 мая WADA сообщало, что на основе базы банных LIMS и изъятых из лаборатории допинг-проб было открыто 810 дел. В ноябре прошлого года из отчета WADA следовало, что после проверки базы данных московской лаборатории и изъятых оттуда допинг-проб в отношении российских спортсменов было открыто 793 дела, но расследования продолжались по 492.

В LIMS фиксировались действия, совершенные с результатами проверки спортсменов. В январе 2019 года данные были переданы WADA, эксперты которого пришли к выводу о том, что с ними проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения. Российская сторона настаивала на своей непричастности к этому, что привело к судебному разбирательству. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне встал на сторону WADA, однако лишь частично согласился с наложенным антидопинговым агентством пакетом санкций в отношении российского спорта, которые действуют до середины декабря 2022 года.

Дело Валиевой

Санкции накладывают запрет на использование российскими спортсменами национальной символики и гимна на чемпионатах мира и Олимпийских играх, страна была лишена права принимать эти соревнования. В связи с практически полным отстранением российских спортсменов от участия в международных соревнованиях на фоне событий на Украине санкции WADA потеряли актуальность, однако РУСАДА продолжает выполнять требования, необходимые для восстановления.

Российская сторона должна была гарантировать независимость национального антидопингового агентства, выплатить штрафы и выполнить ряд других условий. Сейчас WADA может сообщить, успевает ли РУСАДА выполнить все требования из решения CAS к середине декабря. Нельзя исключать, что на процесс восстановления РУСАДА негативно повлияет допинговое дело Камилы Валиевой. В ноябре национальное агентство нарушило установленный WADA крайний срок вынесения решения по делу российской фигуристки, что привело к его передаче в CAS.