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10 часов назад

Трусова прокомментировала своё выступление на этапе Гран-при

Чемпионат.com

Российская фигуристка Александра Трусова высказалась о выступлении на этапе Гран-при России.

Трусова прокомментировала своё выступление на этапе Гран-при
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я старалась, да, было лучше, чем в Сочи. Мне очень приятна такая поддержка на этом турнире, очень поддерживают ещё на разминке, мне очень приятно. Спасибо большое болельщикам. Больше не хотелось бы ничего комментировать». Про мужчину с букетом на льду: «Да, удивилась, я не знаю, почему он вышел». Не испугалась (мужчину с букетом)? «Просто он упал бы. Не очень удобно без коньков». Раньше вы очень переживали свои падения, неудачный прыжок. Сейчас выходите с улыбкой, получаете удовольствие от самой жизни, от самого выступления. Что повлияло на изменение мировоззрения? «Олимпиада

Зимние виды спорта,Александра Трусова,
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