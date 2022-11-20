Трусова прокомментировала своё выступление на этапе Гран-при

«Я старалась, да, было лучше, чем в Сочи. Мне очень приятна такая поддержка на этом турнире, очень поддерживают ещё на разминке, мне очень приятно. Спасибо большое болельщикам. Больше не хотелось бы ничего комментировать». Про мужчину с букетом на льду: «Да, удивилась, я не знаю, почему он вышел». Не испугалась (мужчину с букетом)? «Просто он упал бы. Не очень удобно без коньков». Раньше вы очень переживали свои падения, неудачный прыжок. Сейчас выходите с улыбкой, получаете удовольствие от самой жизни, от самого выступления. Что повлияло на изменение мировоззрения? «Олимпиада