ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+11° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
3 часа назад

Тарасова раскрыла секрет спортивного долголетия Туктамышевой

Lenta.ruиещё 3

Тарасова раскрыла секрет спортивного долголетия Туктамышевой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскрыла секрет спортивного долголетия российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой. Ее слова передает «Матч ТВ».

Тарасова назвала талант и трудолюбие секретом продолжительной карьеры Туктамышевой. «Почему другие не держатся так же долго? Наверное, не хотят. Каждый свою жизнь живет как считает нужным», — поделилась мнением специалист.

13 ноября 25-летняя Туктамышева, выступающая под руководством Алексея Мишина, заняла первое место на этапе Гран-при России «Московские звезды». Она набрала 234,63 балла и обошла 16-летнюю Софью Муравьеву (230,56 балла) и 15-летнюю Софью Акатьеву (225,37 балла).

Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. В ее активе также есть бронза континентального первенства и серебро мирового чемпионата.

7 июня Международный союз конькобежцев принял решение о постепенном ужесточении возрастного ценза в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке. К сезону-2024/2025 минимальный возраст участника взрослых соревнований повысят до 17 лет.

Зимние виды спорта,Софья Муравьева,Софья Акатьева,Елизавета Туктамышева,Алексей Мишин,Татьяна Тарасова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители