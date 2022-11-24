Кубок мира по сноуборду отложен из-за нехватки снега в Италии

Международная федерация лыжного спорта (FIS) на своем официальном сайте объявила о переносе первого этапа Кубка мира по сноуборду, который должен был состояться в Ливиньо (Италия).

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Причиной переноса этапа стало недостаточное количество снега для проведения соревнований, а также «сложности местного курорта и проблемы с водой».

Этап Кубка мира по сноуборду в Ливиньо был запланирован на 3–4 декабря. После его переноса старт сезона состоится в немецком Винтерберге 10–11 декабря. Отмечается, что этап в Ливиньо перенесен на март.