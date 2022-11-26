Софья Тютюнина и Андрей Багин лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при России в Перми

В Перми танцевальные дуэты представили ритм-танцы в рамках шестого, заключительного этапа серии Гран-при России — 2022/2023 по фигурному катанию. Лучший результат продемонстрировали Софья Тютюнина и Андрей Багин. Судьи оценили их выступление в 80,88 балла.

Фигурное катание. Шестой этап Гран-при России. Пермь. Танцы на льду. Ритм-танец. Результаты

1. Софья Тютюнина и Андрей Багин – 80,88 балла. 2. Елизавета Пасечник и Максим Некрасов – 79,05. 3. Александра Кравченко и Александр Шустицкий – 67,27.