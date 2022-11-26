ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+4° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
2 часа назад

Софья Тютюнина и Андрей Багин лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при России в Перми

Чемпионат.comиещё 2

В Перми танцевальные дуэты представили ритм-танцы в рамках шестого, заключительного этапа серии Гран-при России — 2022/2023 по фигурному катанию. Лучший результат продемонстрировали Софья Тютюнина и Андрей Багин. Судьи оценили их выступление в 80,88 балла.

Софья Тютюнина и Андрей Багин лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при России в Перми
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Фигурное катание. Шестой этап Гран-при России. Пермь. Танцы на льду. Ритм-танец. Результаты

1. Софья Тютюнина и Андрей Багин – 80,88 балла. 2. Елизавета Пасечник и Максим Некрасов – 79,05. 3. Александра Кравченко и Александр Шустицкий – 67,27.

В общем зачёте этапов Гран-при России на данный момент лидируют Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, на втором месте идёт Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный, тройку призёров замыкают Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол.

Зимние виды спорта,Елизавета Худайбердиева,Александра Кравченко,Андрей Багин,Егор Базин,Максим Некрасов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители