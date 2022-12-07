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1 час назад

Губерниев о словах Позднякова: «Две Олимпиады мы уверенно пропускаем. Как бы не пришлось пропустить третью и четвертую»

Sports.ru

ОКР рассматривает два варианта – участие в Олимпиаде-2024 в Париже и полноценное возвращение не раньше 2026 года.

Губерниев о словах Позднякова: «Две Олимпиады мы уверенно пропускаем. Как бы не пришлось пропустить третью и четвертую»
Фото: sports.rusports.ru

«Считаю, что Россия будет на Олимпиаде-2026 года с большими оговорками. Две Олимпиады мы уверенно пропускаем. Как бы не пришлось пропустить третью и четвертую.

Нужно предпринимать огромные попытки, чтобы сохранить спорт в стране, чем занимаюсь я. Пропагандирую спорт, помогаю спортсменам, помогаю им решить их проблемы.

Лыжникам премиальные нашли, поработаем и над тем, чтобы биатлонисты больше получали. Потому что я добрый и хороший. Кроме меня этим заниматься некому», – сказал Губерниев.

Поздняков о допуске россиян к международным соревнованиям: «Рассматриваем два варианта – участие в Олимпиаде-2024 и полноценное возвращение не раньше 2026 года»

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