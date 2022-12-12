Олимпийская чемпионка - 2022 по фигурному катанию Анна Щербакова номинирована на премию ISU Skating Awards - 2023, сообщает РИА Новости. По информации источника, российская спортсменка поборется за победу в категории Most Valuable Skater ("Самый ценный фигурист") и будет единственным представителем России на премии. Церемония награждения состоится 5 февраля 2023 года. Щербакова выиграла Олимпийские игры — 2022 в личном турнире, опередив Александру Трусову, прыгнувшую пять четверных прыжков в произвольной программе, а также японку Каори Сакамото. Также фигуристка выигрывала чемпионат мира и командное национальное первенство (оба турнира в 2021 году), она трехкратная чемпионка России. В августе 2022 года фигуристка перенесла операцию на колене, из-за которой пропустила этапы Гран-при России. Она сосредоточилась на работе ведущей и вместе с олимпийскими чемпионами Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным вела шоу "Ледниковый период". 28 ноября стало известно, что Щербакова пропустит чемпионат России, который пройдет в декабре. Стоит отметить, что после начала военной операции России на Украине Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в турнирах под эгидой организации. В прошлом сезоне российские фигуристы пропустили чемпионат мира, в текущем сезоне выступают только на российских стартах. Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка — 2014 Аделина Сотникова поделилась размышлениями о карьере победительницы Олимпиады — 2014 Анны Щербаковой.