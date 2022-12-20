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1 час назад

Сборная России по конькобежному спорту выиграла общий зачет на Российско-китайских играх, завоевав в сумме 25 медалей

Матч ТВ

Российские конькобежцы выиграли общий зачет Российско китайских игр 2022 года, сообщает пресс служба Союза конькобежцев России (СКР).

Российские конькобежцы выиграли общий зачет Российско‑китайских игр 2022 года
Фото: матч твматч тв

Всего российские спортсмены завоевали 25 наград: 8 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых. У соперников из Китая 2 золота, 2 серебра и 1 бронза.

Золотые медали получили Анастасия Семенова, у которой четыре награды высшей пробы, Михаил Шерр, который на прошедших играх дважды стал первым, Елена Мягкова и Максим Андрюшин. Камила Ханбалаева и Лилит Гарибян завоевали золото в командном забеге.

Церемония закрытия соревнований состоялась в понедельник.

Зимние виды спорта,Анастасия Семенова,Следственный комитет,СБОРНАЯ РОССИИ,
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