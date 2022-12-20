Российские конькобежцы выиграли общий зачет Российско‑китайских игр 2022 года

Всего российские спортсмены завоевали 25 наград: 8 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых. У соперников из Китая 2 золота, 2 серебра и 1 бронза.

Золотые медали получили Анастасия Семенова, у которой четыре награды высшей пробы, Михаил Шерр, который на прошедших играх дважды стал первым, Елена Мягкова и Максим Андрюшин. Камила Ханбалаева и Лилит Гарибян завоевали золото в командном забеге.