Худайбердиева упала в произвольном танце на чемпионате России. В паре с Базиным у них были падения на всех четырех стартах сезона

Накануне во время выступления в ритм-танце Елизавета упала при повороте, а также споткнулась на шагах.

Худайбердиева и Базин выиграли чемпионат России с суммой 203,46 балла (119,76 балла за произвольный танец).

Это уже четвертый старт в сезоне, на котором Худайбердиева и Базин допустили падения. Ранее они ошибались на двух этапах Гран-при России и Всероссийских соревнованиях «Жигули» в Тольятти.

Чемпионат России. Худайбердиева и Базин победили в танцах на льду, Шанаева и Дрозд – 2-е, Пасечник и Некрасов – 3-и