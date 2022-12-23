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1 час назад

Худайбердиева упала в произвольном танце на чемпионате России. В паре с Базиным у них были падения на всех четырех стартах сезона

Sports.ruиещё 5

Накануне во время выступления в ритм-танце Елизавета упала при повороте, а также споткнулась на шагах.

Худайбердиева упала в произвольном танце на чемпионате России. В паре с Базиным у них были падения на всех четырех стартах сезона
Фото: Sports.ruSports.ru

Худайбердиева и Базин выиграли чемпионат России с суммой 203,46 балла (119,76 балла за произвольный танец).

Это уже четвертый старт в сезоне, на котором Худайбердиева и Базин допустили падения. Ранее они ошибались на двух этапах Гран-при России и Всероссийских соревнованиях «Жигули» в Тольятти.

Чемпионат России. Худайбердиева и Базин победили в танцах на льду, Шанаева и Дрозд – 2-е, Пасечник и Некрасов – 3-и

Худайбердиева и Базин постоянно падают, но судьям все равно: их как будто заранее назначили чемпионами

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