Дюков: если выбирать между играть без флага и гимна России или не играть ― лучше играть

«Мне кажется, вопрос, который мы обсуждаем, начнут обсуждать и другие спортивные федерации. Большинство членов исполкома высказались в поддержку перехода, а кто-то высказал сомнения. Во вторник мы продолжим обсуждения. Не исключено, что будет принято и решение остаться в УЕФА. Конечно, хочется выступать под своим флагом и гимном. Но у нас был прецедент на чемпионате мира по пляжному футболу, где мы играли без флага и гимна. Все знали, что это сборная России. Если выбирать между играть без флага и гимна или не играть совсем ― лучше играть», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.