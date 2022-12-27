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2 часа назад

Виктор Майгуров: «На Кубке России каждая гонка – интрига, но у наших спортсменов нет стабильности. Спрашиваю у тренеров: почему? Отвечают по-разному»

Sports.ruиещё 2

– Мы смогли организовать наши соревнования в Кубке России. Что касается подготовки трасс, опыт у всех хороший. Может, не везде идеально. Плюс не смогли «договориться» с морозами.

Виктор Майгуров: «На Кубке России каждая гонка – интрига, но у наших спортсменов нет стабильности. Спрашиваю у тренеров: почему? Отвечают по-разному»
Фото: Sports.ruSports.ru

Все, что мы делали, мы смогли показать. Без «Матч ТВ» никто бы не видел, что мы делаем и наши спортсмены.

Несколько цифр. На Кубке России у нас в топ 10 заезжало 28 мужчин и 19–20 девушек. То есть каждая гонка – интрига. Но у наших спортсменов нет стабильности.

Я спрашиваю у тренеров: почему? Отвечают по разному. Вы ставите нам задачу быть лучшими в феврале. Но раз вы по дистанции не показываете...

– В январе не везде они поедут на этапы?

– В Демино на этап Кубка России поедут минимум 60–70%. Потом два этапа Кубка Содружества. Финал Кубка России потом через две недели. И гонки чемпионата России в Чайковском и Ижевске.

– Проецируете февраль, будто чемпионат мира состоялся, чтобы цикл подготовки сохранялся?

– Будем оценивать и скорость передвижения, и качество стрельбы. Именно в этот период.

– Деньги есть?

– Спасибо Минспорту России, все выполняет вовремя.

– Задачи на январь и февраль?

– Январь – выступление в Кубке Содружества. Максимально, чтобы все были здоровы. Личная дисциплина тоже влияет. Не только морозы.

Нацеливаем участвовать во всех гонках. Февраль – финал Кубка России и гонки чемпионата России, – сказал Майгуров в эфире «Матч ТВ».

Зимние виды спорта,Виктор Майгуров,Минспорт России,
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