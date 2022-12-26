Канадская фигуристка: не хочу следить за ЧР, но Туктамышева надирает там всем задницы

Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира в парном катании канадка Меган Дюамель высказалась о россиянке Елизавете Туктамышевой, которая завоевала бронзовую медаль на чемпионате России, прошедшем в Красноярске с 22 по 25 декабря.

«Определённо не хочу следить за чемпионатом России, но безумно уважаю Туктамышеву. Всё ещё выступает, делает своё дело и надирает задницы. Год за годом», — написала канадская фигуристка в социальных сетях.