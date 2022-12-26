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10 часов назад

Канадская фигуристка: не хочу следить за ЧР, но Туктамышева надирает там всем задницы

Чемпионат.comиещё 1

Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира в парном катании канадка Меган Дюамель высказалась о россиянке Елизавете Туктамышевой, которая завоевала бронзовую медаль на чемпионате России, прошедшем в Красноярске с 22 по 25 декабря.

Канадская фигуристка: не хочу следить за ЧР, но Туктамышева надирает там всем задницы
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Определённо не хочу следить за чемпионатом России, но безумно уважаю Туктамышеву. Всё ещё выступает, делает своё дело и надирает задницы. Год за годом», — написала канадская фигуристка в социальных сетях.

Напомним, Елизавета Туктамышева впервые с 2014 года взяла медаль на чемпионате России по фигурному катанию, которая стала для неё шестой в карьере на национальных первенствах. 26-летняя спортсменка завоевала бронзу на национальных соревнованиях, уступив только Камиле Валиевой (серебро) и Софье Акатьевой (золото).

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