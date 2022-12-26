В ФФККР назвали бредом новое требование Украины

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган отметил бредовость требований Украинской федерации фигурного катания (УФФК) исключить фигуристку Анну Щербакову из списка номинантов на премию Международного союза конькобежцев (ISU).
«О каком мнении по этому поводу здесь можно говорить? Они могут отправлять все, что хотят, но мы понимаем, что это бред. Естественно, мы будем болеть только за Щербакову», — передает слова Когана ТАСС.
На Олимпийских играх в Пекине Анна Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, опередив свою соотечественницу Александру Трусову и представительницу Японии Каори Сакамото.
В 2021 году Щербакова стала чемпионкой мира, но в этом сезоне не смогла защитить титул из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований. В этом году она пропустила турнир из-за отстранения российских спортсменов. Теперь действующей чемпионкой является Каори Сакамото.
В августе 2022 года фигуристка перенесла операцию на колене, из-за которой пропустила этапы Гран-при России и чемпионат страны.