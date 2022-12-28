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2 часа назад

Хоккеист Каменев рассказал, что следит за молодежным чемпионатом мира

ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратный серебряный призер молодежного чемпионата мира по хоккею нападающий ЦСКА Владислав Каменев следит за турниром, который проходит в Канаде. Об этом он рассказал ТАСС в среду.

Молодежный чемпионат мира по хоккею в канадских Галифаксе и Монктоне стартовал в понедельник. В первом туре сборная Канады сенсационно уступила чехам (2:5). Сборная России не участвует в турнире из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея.

"За турниром слежу, смотрю нарезки игр в раздевалке. Думаю, поражение ничего не значит, потому что это первая игра. У канадцев хороший состав, есть исполнители, поэтому рано какие-то итоги подводить", - сказал Каменев.

Каменеву 26 лет, в составе сборной России он дважды становился серебряным призером молодежного чемпионата мира (2015, 2016).

Зимние виды спорта,Владислав Каменев,Рустам Шарафутдинов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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