Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-1° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
54 минуты назад

Фаткулина считает, что российские конькобежцы выступают хуже без международных стартов

ТАСС

Результаты российских конькобежцев ухудшились из-за отсутствия возможности выступать на международных соревнованиях. Такое мнение ТАСС в среду высказала серебряный призер Олимпийских игр 2014 года конькобежка Ольга Фаткулина.

Фаткулина: российские конькобежцы выступают хуже без международных стартов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С 25 по 29 декабря 2022 года в Кемерове проходит чемпионат России по конькобежному спорту. 5 сентября Фаткулина сообщила ТАСС, что пропустит сезон-2022/23, но намерена поехать на Олимпиаду 2026 года.

"Смотрела на результаты чемпионата России. Взгрустнулось, сами секунды и девчонок, и мальчишек меня немножко опечалили - это не те результаты, с которыми можно было бы конкурировать с лидерами Кубка мира. Думала, что результаты будут получше, нет международной конкуренции - результаты сильно упали", - сказала Фаткулина.

"Я смотрю, как девчонки выступают на Кубке мира, грущу и хочу вернуться в эту международную атмосферу, вернулась бы туда с большим удовольствием. Но все равно верится в лучшее. Я этот сезон пропущу, попытаюсь вернуться. Наверное, не сразу нас допустят до международных стартов, надеюсь, через сезон все будет хорошо", - добавила собеседница агентства.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Фаткулиной 32 года, она является серебряным призером Олимпиады в Сочи на дистанции 500 м, а также трехкратной чемпионкой Европы и чемпионкой мира. Спортсменка вместе с хоккеистом Вадимом Шипачевым была знаменосцем российской команды на церемонии открытия Олимпиады 2022 года.

Зимние виды спорта,Ольга Фаткулина,Вадим Шипачев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители