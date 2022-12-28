Фаткулина: российские конькобежцы выступают хуже без международных стартов

"Я смотрю, как девчонки выступают на Кубке мира, грущу и хочу вернуться в эту международную атмосферу, вернулась бы туда с большим удовольствием. Но все равно верится в лучшее. Я этот сезон пропущу, попытаюсь вернуться. Наверное, не сразу нас допустят до международных стартов, надеюсь, через сезон все будет хорошо", - добавила собеседница агентства.