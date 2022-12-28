Фаткулина: российские конькобежцы выступают хуже без международных стартов

Результаты российских конькобежцев ухудшились из-за отсутствия возможности выступать на международных соревнованиях. Такое мнение ТАСС в среду высказала серебряный призер Олимпийских игр 2014 года конькобежка Ольга Фаткулина.
С 25 по 29 декабря 2022 года в Кемерове проходит чемпионат России по конькобежному спорту. 5 сентября Фаткулина сообщила ТАСС, что пропустит сезон-2022/23, но намерена поехать на Олимпиаду 2026 года.
"Смотрела на результаты чемпионата России. Взгрустнулось, сами секунды и девчонок, и мальчишек меня немножко опечалили - это не те результаты, с которыми можно было бы конкурировать с лидерами Кубка мира. Думала, что результаты будут получше, нет международной конкуренции - результаты сильно упали", - сказала Фаткулина.
"Я смотрю, как девчонки выступают на Кубке мира, грущу и хочу вернуться в эту международную атмосферу, вернулась бы туда с большим удовольствием. Но все равно верится в лучшее. Я этот сезон пропущу, попытаюсь вернуться. Наверное, не сразу нас допустят до международных стартов, надеюсь, через сезон все будет хорошо", - добавила собеседница агентства.
1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.
Фаткулиной 32 года, она является серебряным призером Олимпиады в Сочи на дистанции 500 м, а также трехкратной чемпионкой Европы и чемпионкой мира. Спортсменка вместе с хоккеистом Вадимом Шипачевым была знаменосцем российской команды на церемонии открытия Олимпиады 2022 года.